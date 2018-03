publié le 15/03/2018 à 10:01

Les avocats de David Hallyday devraient demander le report de la première audience pour l'héritage de Johnny Hallyday, qui doit avoir lieu jeudi 15 mars à Nanterre, selon les informations de RTL. La défense de David demanderait plus de temps pour examiner les dernières pièces du dossier, réceptionnées tardivement selon eux.



Cette première audience est très attendue car elle conditionne toute la suite judiciaire de l'héritage. La requête de Laura Smet et David Hallyday, avoir un droit de regard sur l'album posthume de Johnny avant sa commercialisation, en cache deux autres.

Ils demandent le gel financier du patrimoine de Johnny Hallyday, avec la mise sous séquestre des droits d'auteurs générés par 1160 œuvres répertoriées par les avocats ainsi que le blocage de la vente des biens du chanteur. Ces mesures conservatoires demandées par David et Laura sont courantes en matière d'héritage, en attente du règlement de la succession.

Ils assignent au total 10 personnes, parmi lesquelles Laeticia Hallyday et ses deux filles Jade et Joy. David et Laura estiment que le gel du patrimoine est le seul moyen pour que la justice puisse sereinement se pencher sur le dossier. Du côté de Laeticia, on répond que David et Laura ne se sont intéressés au travail et au train de vie de leur père qu'après sa mort.