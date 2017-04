Guillaume Musso est l'invité de Stéphane Bern dans A La Bonne Heure

publié le 17/04/2017 à 12:30

Il a vendu près de 30 millions de livres depuis le début de sa carrière, dont 2 millions rien qu'en France l'année dernière ! Guillaume Musso, l'auteur le plus lu en France en 2016, est de retour en librairie avec Un appartement à Paris. Ce quatorzième roman, édité chez XO, a déjà été tiré à 400.000 exemplaires.

"Un appartemet à Paris" de Guillaume Musso (XO Editions)

L'histoire : Paris, un atelier d’artiste caché au fond d’une allée verdoyante. Madeline l’a loué pour s’y reposer et s’isoler. À la suite d’une méprise, cette jeune flic londonienne y voit débarquer Gaspard, un écrivain misanthrope venu des États-Unis pour écrire dans la solitude. Ces deux écorchés vifs sont contraints de cohabiter quelques jours.



L’atelier a appartenu au célèbre peintre Sean Lorenz et respire encore sa passion des couleurs et de la lumière. Terrassé par l’assassinat de son petit garçon, Lorenz est mort un an auparavant, laissant derrière lui trois tableaux, aujourd’hui disparus. Fascinés par son génie, intrigués par son destin funeste, Madeline et Gaspard décident d’unir leurs forces afin de retrouver ces toiles réputées extraordinaires.



Mais, pour percer le véritable secret de Sean Lorenz, ils vont devoir affronter leurs propres démons dans une enquête tragique qui les changera à jamais.

