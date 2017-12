publié le 08/12/2017 à 18:55

Le Téléthon 2018 impacté par le décès de Johnny Hallyday. Ce samedi 9 décembre, France Télévisions va basculer le programme, qui depuis 1987 encourage les dons pour la recherche sur les maladies rares, de France 2 à d'autres chaînes publiques.



"L'hommage populaire" rendu à Johnny Hallyday, décédé quatre jours plus tôt, sera diffusé sur la seconde chaîne, et le Téléthon migrera entre 11 heures et 18h40 tantôt sur France 3, tantôt sur France 5. L'antenne de France 2 restera toutefois "pleinement mobilisée" en faveur de cette émission , a assuré France Télévisions à l'AFP.

Le coup d'envoi du Téléthon sera bien donné ce vendredi 8 décembre à 18h45 sur France 2, puis le programme sera transmis sur France 3 de 20h50 à 00h10, avant de repasser sur la deuxième chaîne. La grille de France 2 est modifiée le samedi : le Téléthon basculera à 11 heures de France 2 à France 5, avant de passer sur France 3 à 13 heures. Enfin, France 2 reprendra la main à partir de 18h40 jusqu'à la nuit pour clore l'événement.

"Une mobilisation XXL"

Le 36 37, numéro dédié au Téléthon par lequel peuvent se faire les dons, restera affiché sur France 2 durant toute la retransmission de l'hommage à Johnny Hallyday. Des appels aux dons seront en outre régulièrement diffusés durant l'émission spéciale consacrée à l'"idole des jeunes", qui débutera à 11 heures sur France 2 et la chaîne d'info Franceinfo et s'achèvera dans l'après-midi.



"C'est le top départ d'une mobilisation XXL pour un Téléthon 2017 placé sous le signe des exploits. En effet, pendant 30 heures, partout en France, les bénévoles du Téléthon vont tenter de battre des records du monde et relever les défis les plus fous dans plus de 20.000 animations dans 10.000 communes", souligne un communiqué des organisateurs. Les dons, déductibles des impôts à 66%, peuvent également être faits sur le site internet www.telethon.fr.