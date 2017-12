Delphine Ernotte, celle qui étonne et détonne à France Télévisions

publié le 12/12/2017 à 21:41

Il y a ceux qui disent qu'elle a un petit supplément d'âme. Et ceux qui la trouvent sans état d'âme. Orange Mécanique, c'est son surnom. Delphine Ernotte avait annoncé la couleur : "On a une télévision d'hommes blancs de plus de 50 ans, il faut que ça change". Julien Lepers en a fait les frais, Michel Drucker n'a pas été épargné et David Pujadas, taulier invirable, a pourtant été viré pour être remplacé par Anne-Sophie Lapix.



Delphine Ernotte assume la discrimination positive. Quand elle dirigeait Orange, les blagues sexistes en conseil d'administration étaient punies d'une amende de 10 euros.

Pour le petit supplément d'âme, il y a son côté saltimbanque. Cette forte en maths a choisi de faire l'École Centrale parce qu'il y avait un bon club théâtre. Elle est mariée au comédien Marc Ernotte. Elle l'a même aidé à écrire une pièce, et pour le suivre en tournée, elle a carrément pris des vacances, ses deux enfants sous le bras. Petite parenthèse bohème dans une carrière de cadre bien huilée.

Soit elle est complètement folle, soit elle a des couilles de taureau Partager la citation





Mais quand elle arrive à France Télévisions, elle détonne. Sa candidature, déjà, est une surprise. Elle n'est pas du sérail, elle n'y connaît rien disent ses détracteurs. Et ils sont nombreux... Mais pour elle, c'est "quelque chose de l'ordre de la transgression, parce que je suis une femme, et qu'on ne m'attendait pas".



Dès sa première conférence de presse, elle étonne. Harry Roselmack au 20 Heures ? "C'est des conneries". L'exception culturelle ? Les dirigeants de Netflix "s'en battent la cravate". La patronne parle comme une charretier. Delphine Ernotte n'a pas les codes, et elle s'en moque. Elle pose des questions de téléspectatrice, met les pieds dans le plat et dans le paf.



Quand elle a postulé, raconte un dirigeant de Bouygues, on s'est dit "soit elle est complètement folle, soit elle a des couilles de taureau". Aux dernières nouvelles, elle n'est pas internée...

Une vraie femme de pouvoir

"J'adore décider, dit-elle, parce que c'est aussi une forme de liberté". 10.000 salariés chez France Télé, 80.000 chez Orange. Pendant la grande vague de suicides des années 2000, elle assume, et même elle témoigne.



Delphine Ernotte est une patronne omniprésente, qui se mêle de tout diront certains. Elle délègue peu, s'entoure d'un clan restreint. Une garde rapprochée qui penche clairement à gauche. Le procès l'agace. Mais pas longtemps. Elle ne craint pas les crises, ça l'amuserait presque. Elle se sait sur un siège éjectable, mais rappelle dans un sourire qu'elle a l'âge pour faire deux mandats. Provoc jusqu'au bout. Ames sensibles s'abstenir.