De l'action et un peu d'histoire à la télévision pour ce vendredi 7 juillet. TF1 diffuse dès 21 heures un nouvel épisode de son jeu Ninja Warrior : 50 candidats s'affrontent cette fois-ci à Cannes dans des épreuves toutes plus difficiles les unes que les autres. Lesquels réussiront à se qualifier pour la demi-finale ?



Arte diffuse dès 21 heures le documentaire OJ Simpson, Made in America, qui raconte l’ascension et la chute du champion de football américain. L'enfant chéri de l'Amérique filmé depuis ses débuts de champion du football américain jusqu'à sa chute en 1994 comme possible, voire probable, meurtrier de son ex-épouse et du compagnon de celle-ci.

Ce film est absolument exceptionnel. Il retrace le destin non moins exceptionnel de ce champion des champions, dans un pays où le base-ball est une religion, d'autant qu'il a joué dans une équipe universitaire tenant les médias et Hollywood.

Des images impressionnantes

Les images du procès filmé et d'un OJ alourdi et arrogant sont sidérantes, mais ne loupez pas le premier épisode, qui montre les débuts du phénomène, avec ce type au physique sublime qui semble avaler le terrain et qui, filmé au ralenti, a encore l'air de galoper.



On est médusés par ses accélérations. Je le redis, il est fascinant, cet afro américain moins obsédé par l'argent que par la célébrité, et qui devient le héros de toute l'Amérique, notamment de l'Amérique blanche et raciste, alors qu'il est noir à une époque où la population noire est décidée à se débarrasser de toute oppression et à faire valoir ses droits par la violence.

Je ne suis pas noir, je suis OJ. O.J. Simpson Partager la citation





On a d'un côté les images d'émeutes sanglantes et de l'autre, celles d'OJ, splendide dans son jean blanc droit, son sweat shirt bleu marine : il éclipse tout l'entourage en beauté et prend un soin jaloux à ne participer à aucun mouvement politique. La lutte pour les droits des noirs, c'est bien mais c'est sans lui, il dit d'ailleurs, "je ne suis pas noir, je suis OJ".

OJ Simpson Crédit : Gerald Johnson / Wikimedia Commons

Les images sont inédites, fortes, on a un tel sentiment de gâchis en voyant ce que ce type a fait de ce que la vie avait fait de lui. Ne loupez aucun des 5 épisodes diffusés ce vendredi 7 juillet et demain dès 21 heures sur Arte, c'est encore plus fort que la série sur sa vie récemment diffusée sur Canal +. Ce documentaire montrant l'envers du rêve américain à travers le destin de la star déchue, a d'ailleurs obtenu en 2017 un oscar mérité.