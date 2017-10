Affaire Rozon : une spécialiste salue la décision de M6

publié le 22/10/2017 à 20:55

C'est un coup de tonnerre qui a secoué M6 cette semaine avec la suspension de l'émission La France a un incroyable talent. La cause : l'un des juges, Gilbert Rozon, est poursuivi pour agression sexuelle au Canada. "M6 a bien réagi", estime Marie Muzard, auteure de Very bad buzz. "Il fallait le faire vite. Il y avait le risque de cristalliser la colère, qui est énorme, sur ses programmes, voire ses dirigeants. M6 aurait pu passer pour une chaîne peu scrupuleuse, cherchant la rentabilité."



Outre l'image de la chaîne, se serait posé le problème des annonceurs, souligne Marie Muzard. "Les annonceurs n'auraient pas suivi. Ils ne veulent plus être associés à des contenus qui sont douteux, comme on l'a vu avec l'affaire TPMP et le sketch homophobe."

Ces deux affaires, gérées de manière totalement différentes, soulignent en tout cas l'importance qu'ont pris les réseaux sociaux, capables, par la pression exercée, d'anticiper les décisions de justice. "On a changé de paradigme avec l'ère du digital", analyse Marie Muzard. "Normalement on attend la décision de justice pour prendre position. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Ce qui compte, ce n'est plus la justice, mais le tribunal populaire, l'opinion générale."



Il s'agit en tout cas d'un coup dur pour M6 qui connaît une rentrée difficile du côté des audiences. La chaîne comptait beaucoup sur le programme pour les remonter. La France a un incroyable talent avait enregistré sa meilleure audience l'année dernière depuis 2012, rassemblant 3,6 millions de téléspectateurs en moyenne.

Dans l'actualité des médias

- Un nouvel audit qui pose question à France Télévisions. L'actuelle direction vient de transmettre à la Cour des comptes un rapport à propos d'une étude stratégique qui aurait coûté 2 millions 600.000 euros entre 2008 et 2014. Audit réalisé par un cabinet de consultants privé, et dont on n'aurait retrouvé aucune trace dans les archives.



- France Télévisions, en tout cas, devra bien économiser 50 millions d'euros l'an prochain. Les députés ne sont finalement pas revenus sur les coupes infligées à l'audiovisuel public pour 2018.



- Gilles Pélission, le patron de TF1 a officialisé cette semaine les nouveaux noms de deux des chaines du groupe. À partir du 1er janvier prochain, NT1 s'appellera TFX (X comme X Men, X Games, pour mieux capter les moins de 30 ans). Et HD1 s'appellera TF1 Séries Films. Public visé, des femmes de 25 à 59 ans.



- Laurent Bazin, ancien présentateur de la matinale de RTL, rejoint LCI. Dès demain, il sera le joker de Julien Arnaud, dans l'émission La République LCI avec Roselyne Bachelot et Natacha Polony.



- Et puis pour une fois, un mot - non pas de la télé - mais d'un hebdomadaire qui parle de télé. Bon anniversaire à TV Magazine. L'hebdo du Groupe Figaro fête ses 30 ans.