"Fort Boyard" : Camille Cerf et Agathe Auproux face aux épreuves le 15 juillet

publié le 15/07/2017 à 10:05

Une ancienne Miss France sera confrontée aux défis de Fort Boyard ce samedi 15 juillet en prime time sur France 2. Camille Cerf, reine de beauté en 2015, fera face aux souris, serpents et autres sauts dans le vide en compagnie de ses compagnons d'aventure, sous le capitanat de Gérard Vives.



Le comédien, rendu célèbre via son rôle dans Les Filles d'à côté, et ancien compère de Vincent Lagaf dans Le Juste prix, a formé une équipe afin de tenter de gagner le plus gros gain possible en faveur de l'association Les Bonnes Fées.

Ainsi, Nelson Monfort qu'on ne présente plus, Thierry Samitier (comédien dans Nos chers voisins), Agathe Auproux (journaliste et chroniqueuse sur TPMP) et Magloire (ancien présentateur d'émission), tenteront de dépasser leur limites physiques et leurs peurs les plus profondes parfois afin d'aider l'association.



Les Bonnes Fées "a principalement pour but d’intervenir auprès des gens pour améliorer leurs conditions de vie. Elle viendra en aide aux personnes les plus démunies, atteintes de maladies et/ou isolées", indique l'association sur son site internet. Fondée par 14 ancienne Miss France, elle oeuvre dans différents domaine en faveurs des personnes les plus défavorisées.

