"Fort Boyard" : Géraldine Lapalus blêmit dans le spa de l'émission

publié le 27/08/2017 à 16:11

Amasser le pactole sur le Fort Boyard, ça se mérite, et Géraldine Lapalus ne dira pas le contraire. La comédienne de Camping Paradis, présente dans l'équipe du 26 août aux côtés notamment de son acolyte de la série, Laurent Ournac, et Laurent Kerusore (Plus belle la vie), a donné de la voix pour tenter d'oublier le supplice qu'elle vivait dans l'épreuve du spa.

Après s'être illustrée avec brio dans l'épreuve des cylindres, la jeune femme n'était pas au bout de ses peines. Tandis que le légendaire Père Fouras lui posait ses questions, Géraldine Lapalus devait affronter tour à tour, dans différentes baignoires, crapauds, rats nus et autres serpents, pour espérer décrocher un indice.



C'est finalement victorieuse, mais terrifiée et éreintée, que la comédienne a retrouvé son équipe au dehors. Loin des rampants et rongeurs qui ont animé un moment de sa vie qu'elle n'est pas près d'oublier. Géraldine Lapalus aura en tout cas largement contribué aux 7.440€ récoltés pour la Ligue contre l'obésité.