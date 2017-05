publié le 22/05/2017 à 17:15

Pourtant, dans la série ils sont divorcés ! Les acteurs de Plus belle la vie, Cécilia Hornus et Thierry Ragueneau, se sont dit oui pour de vrai. Les deux comédiens qui s’étaient rencontrés sur le tournage de la série française à ses débuts il y a maintenant 13 ans, ont célébré leur union il y a quelques semaines dans la plus grande intimité. Ils ont fini par annoncer l’heureux événement en photo sur Facebook.



Dans les premières saisons de Plus belle la vie, ils interprètent Blanche et François Marci, un couple marié depuis 25 ans. Mais deux ans après le début de la série marseillaise, les réalisateurs décident de les faire divorcer et Thierry Ragueneau quitte le tournage en 2006. Si Cécilia Hornus y reste, les deux collègues n’ont pas pour autant perdu contact. Ils jouent d’ailleurs ensemble depuis 2013 au théâtre dans Bon anniversaire mon amour, une pièce réalisée par Thierry Ragueneau. Les deux partenaires avaient cependant gradé secrète leur relation.

Remariée dans la série aussi

Par un amusant hasard, il se trouve que dans Plus belle la vie, Blanche doit également se remarier d’ici quelques semaines. Le 2 juin prochain très précisément, elle deviendra Blanche Berger en s’unissant à Nicolas, le serial killer qui terrorise le Mistral depuis plusieurs mois.

Ce n’est pas la première histoire d’amour qui naît de la célèbre série. Entre 2004 et 2006, Rebecca Hampton et Serge Dupire, qui interprètent respectivement Céline Frémont et Vincent Chaumette, ont vécu en couple. Jean-Charles Chagachbanian, qui joue un ancien membre d'un gang marseillais et Juliette Chêne, qui interprète la sœur de Céline Frémont, sont ensemble depuis 10 ans. Quant à Élodie Varlet, la cousine de Nathan Leserman, elle attend un second enfant de Jérémie Poppe, le neveu de Sébastien.