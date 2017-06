La culotte de Chantal Ladesou !

publié le 07/06/2017 à 18:00



La présentation des Grosses Têtes :



Une Grosse Tête qui demande à ce qu'on tape trois coups avant de rentrer dans le grand studio.

… Isabelle Mergault





Une Grosse Tête qui a dû jouer à chat perché étant enfant et qui n'est jamais redescendue.

… Chantal Ladesou





Une Grosse Tête dont le nom scintille au firmament des Grosses Têtes.

… Caroline Diament





Une Grosse Tête qui, quand on lui demande une petite pièce, se met à écrire.

… Laurent Baffie





Une Grosse Tête qui nous rappelle toute l'utilité du dictionnaire dès qu'il parle.

… Yann Moix





Une Grosse Tête qui ne fait jamais de mélange quand il boit, il ne prend que de l'alcool.

… Jean-Jacques Peroni





Chantal Ladesou dans Les Grosses Têtes Crédit : Jérôme Domine / SIPA Presse pour RTL



