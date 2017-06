Elie Semoun et Steevy se souviennent de leur premier baiser !

publié le 06/06/2017 à 15:49



La présentation des Grosses Têtes :



Une Grosse Tête qui a plus souvent débarqué dans un champ que sur une plage.

… Karine Le Marchand





Une Grosse Tête qui préfère les nuits les plus courtes au jour le plus long.

… Caroline Diament





Une Grosse Tête qui a plus de problème avec les plages horaires que les plages du débarquement.

... Titoff





Une Grosse Tête avec qui c'est tous les jours le "Jour Joui".

... Steevy Boulay





Une Grosse Tête qui met son miel en pot et ses amis en boite.

… Elie Semoun





Une Grosse Tête dont on est sûr qu'il n'a jamais tourné 7 fois la langue dans sa bouche avant de parler.

… Laurent Baffie





Karine Le Marchand



