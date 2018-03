publié le 29/10/2016 à 22:41

Les choses se corsent pour ce deuxième prime de Danse avec les stars, diffusé samedi 22 octobre sur TF1. Les mouvements des candidats devraient en effet se raidir par rapport à la semaine dernière, car cette fois-ci, un couple sera exclu au terme de l'émission. Jean-Marc Généreux, Fauve Hautot, Chris Marques et Marie-Claude Pietragalla se chargeront de donner leur avis d'expert sur les déhanchés des onze célébrités. Pour couronner le tout, les stars évoqueront les moments les plus forts de leur vie.



Et c'est Sylvie Tellier qui débute le show. La dirigeante des Miss enflamme d'emblée la piste, en interprétant T'en Va Pas, d'Elsa, sur une rumba endiablée avec son partenaire Christophe Licata. Une chaleur trompeuse puisque le titre lui rappelle le divorce de ses parents. Jean-Marc Généreux, scotché par la Nantaise, évoque sa "marge de progression absolument fabuleuse". Les jurés ne s'y trompent pas et attribuent 30 points au duo.

Cuba est à la fête sur TF1, puisque Artus opte également pour une rumba. Épaulé par Marie Denigot, le comédien se lance dans une interprétation de La Solitudine de Laura Pausini, un morceau qui lui rappelle son premier baiser ! "Il y a quelque chose d'intense chez vous, qui me touche beaucoup", le félicite Marie-Claude Pietragalla qui voit en lui un "porteur professionnel". Les deux danseurs engrangent 28 points pour leur beau travail.

Julien Lepers plonge ensuite les téléspectateurs dans l'émotion. Véritable temps fort de l'émission, le célèbre présentateur du journal de 13h de TF1 rend un vibrant hommage à son père, décédé il y a peu de temps, en interprétant Hero, de Mariah Carey. L'animateur se lance dans une valse émouvante avec Silvia Notargiacomo. Mais malgré une exécution plutôt réussie, les partenaires ne récoltent que 26 points, synonymes de dernière position, pour l'instant en tout cas.

Après une prestation très décevante la semaine dernière, Olivier Minne et Katrina Patchett auront à cœur d'inverser la tendance. Pour se faire, le duo a choisi Sing Hallelujah ! de Dr. Alban sur un chacha. En vain. Si les jurés s'accordent à dire que le rendu est meilleur que la semaine dernière, ils s'étonnent de la rigidité du maître de Fort Boyard. "Tu as l'élégance de Fred Astaire, mais tu as laissé tes hanches aux vestiaires", lâche Jean-Marc Généreux. Avec 27 points, ils se positionnent juste devant Julien Lepers et Silvia Notargiacomo, soit à l'avant-dernière place.



Clou de la soirée : Matt Pokora vient entonner sa reprise de Cette Année-Là, le premier extrait de son album My Way, son dernier opus entièrement dédié à Claude François. La chorégraphie de l'Alsacien est impeccable, le public est transcendé. Après des prestations réussies de Kamel, sur Mambo No. Five, et de Laurent Mestret, sur (Everything I Do) I Do it For You, il est temps de connaître l'avis des téléspectateurs.

La chaîne parvient à entretenir le suspense. Camille Lou, Laurent Maistret, Caroline Receveur, Sylvie Tellier, Florent Mothe, Karine Ferri, Artus, Valérie Damidot et Kamel se qualifient. Ce sont donc Olivier Mines et Julien Lepers qui sont sur la sellette. Et c'est finalement l'homme du Fort qui est éliminé.