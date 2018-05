publié le 11/05/2018 à 11:22

Ils seront au total 26 à rêver du sacre. À l'issue de la seconde demi-finale, diffusée jeudi 10 mai, la liste des 20 derniers pays participants au prestigieux concours a été dévoilée. Ces artistes chanteront face au "Big 5", c'est-à-dire la France, l'Allemagne, l'Espagne, le Royaume-Uni et l'Italie, qualifiés d'office. Le Portugal, qui a remporté l'édition 2017 avait lui aussi déjà gagné sa place pour se produire à domicile lors de la grande finale, ce samedi 12 mai.



Qui succédera à Salvador Sobral, qui a su toucher en plein cœur votants et jurés l'an passé ? Lors de la première demi-finale diffusée le 8 mai dernier, 10 pays ont réussi à décrocher leur place : Israël, Chypre, Albanie, République tchèque, Lituanie, Estonie, Bulgarie, Autriche, Finlande et Irlande auront leur représentant sur la scène de l'Altice Arena de Lisbonne.

Ce jeudi 10 mai avait lieu la seconde demi-finale, avec à la clé les derniers tickets pour le show qui a réuni 182 millions de téléspectateurs l'an passé. La Norvège, l'Australie, la Serbie, le Danemark, la Moldavie, les Pays-Bas, la Suède, la Slovénie, l'Ukraine et la Hongrie ont ainsi pu se qualifier. Cette soirée a également été l'occasion d'apercevoir un petit extrait de la prestation du duo Français Madame Monsieur, qui a présenté son morceau Mercy devant le public portugais.