publié le 16/05/2017 à 18:18

Un homme a créé la surprise samedi 13 mai durant l'Eurovision et il risque gros. La soirée suivait jusque-là son cours. La chanteuse Jamala, grande gagnante du concours l'année précédente était invitée pour chanter en direct, le temps que les spectateurs n'élisent leur performance favorite.



Mais durant sa prestation, un homme s'est hissé sur la scène du Centre international des expositions de Kiev puis a montré ses fesses aux caméras. Le fauteur de trouble, portant un drapeau de l'Australie, s'est fait neutralisé par le service de sécurité quelques secondes après. L'incident n'a pas perturbé très longtemps le bon déroulement de la finale remportée par le candidat portugais Salvador Sobral.

L'individu était en réalité un Ukrainien, nommé Vitalii Sediuk. Il est connu dans son pays pour ses canulars : il a déjà interpellé Leonardo DiCaprio, offert des fleurs à Madonna, ou encore a été giflé par Will Smith. Après son coup d'éclat, il a notamment déclaré "Je ne regrette pas. Je n'ai rien contre l'Eurovision. Cette fois je voulais faire quelque chose dont les gens se souviendraient." Il a comparu lundi devant le tribunal de Kiev et a été placé sous contrôle judiciaire. Il risquerait jusqu'à cinq ans de prison et une lourde amende.

