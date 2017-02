INVITÉE RTL - La directrice de la fiction chez TF1 revient sur le succès des programmes made in France.

Qui aurait prédit que les série françaises détrôneraient un jour celles venues des États-Unis? En 2016, dans le top 16 des plus fortes audiences télé, figurait 38 séries françaises contre seulement 2 Américaines. En 2016, 10 séries françaises ont passée la barre colossale des 6 millions de téléspectateurs toutes chaînes confondues. Marie Guillaumond, directrice artistique de la fiction chez TF1, revient sur le phénomène, petite révolution dans le monde de la petite lucarne. Le Secret d'Élise, Section de recherches ou encore La Vengeance aux yeux clairs, tous diffusés sur TF1, en sont de formidables exemples.



"La série française se porte en effet très bien, se félicite Marie Guillaumond. On fait de la bonne fiction aujourd'hui. Avant, c'était ronronnant et face à la qualité de ce qui se fait à l'étranger on s'est remis en question", détaille la directrice de la fiction. Sa chaîne a opéré une réforme en profondeur de ses choix éditoriaux et "prit des risques", explique-t-elle. Et cela fonctionne. "Le public, qui est en évolution permanente nous a suivi. Notre objectif est d'être numéro 1 donc nous devons en permanence réfléchir comment plaire", confie Marie Guillaumond.



Grands consommateurs de séries, les téléspectateurs ont su développer un sens critique élevé. Ce qui fait dire à la directrice de la fiction française de TF1 qu'il faut "continuer à cultiver l'éclectisme et la diversité" dans les programmes proposés. "Sur TF1, nous avons en quelque sorte réussi à développer un label de qualité". Pour autant, elle ne renie rien de l'ancienne image de la série française qui peut paraître un peu ringarde : "Joséphine, ange gardien ou Une famille formidable continuent de plaire, ce sont des rendez-vous que l'on aime regarder en famille".

