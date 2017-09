publié le 04/09/2017 à 18:10

Yves Calvi fait sa rentrée télé sur Canal+ ce lundi 4 septembre. Cette nouvelle émission fait face à celle de débat autour de l'actualité qu'il a présenté de longues années durant, C dans l'air (France 5), puisqu'elle commencera à 18h20. L'Info du vrai, c'est son nom, aura aussi pour lourde tâche de remplacer Le Grand Journal, émission emblématique de la chaîne, dont les dernières saisons avaient tout du chant du cygne. Michel Denisot l'a lui-même reconnu : "Elle avait fait son temps".



Dans le clip promotionnel qui lance cette nouvelle émission et présente le concept, Yves Calvi fait face à des journalistes pour annoncer sa nouvelle formule. "Infotainment" (néologisme associant "information" et "entertainement", "divertissement") comme Le Grand Journal ? Avec une phase politique et une phase culturelle avec des invités toujours plus prestigieux ? "Je ne sais même pas ce que ça veut dire mais ça sera de l'info et ça ne sera surtout pas rasoir", promet Yves Calvi.

Impossible d'en savoir plus sur cette émission. "On ne demande pas au cuisinier sa recette, lance Yves Calvi, on la goutte et éventuellement on y revient. L'Info du vrai est en clair et en direct, du lundi au vendredi sur Canal +. Quelques éléments sont cependant connus : une nouvelle miss météo, une émission sans public, Laurence Ferrari remplacera Yves Calvi les vendredis, des échanges, analyses et reportages, les Guignols... Quelques marqueurs historiques dans un tout nouveau canevas.



"L'info du vrai", minute par minute

18h45 - Les débats d'analyse, comme dans C dans l'air, sont séparés de plusieurs reportages sur le terrain.



18h30 - Le premier grand débat de L'Info du Vrai commence. Un thème très politique : "Macron, qu'as-tu fait de tes 100 jours !". Impossible de ne pas voir que l'ADN de C dans l'air a été entièrement greffé sur Canal+. Yves Calvi reçoit des analystes autour d'une table comme Jérôme Sainte-Marie de Polligvox ou Ghislaine Ottenheimer de Challenges. Des visages bien connus des téléspectateurs de France 5.



Le plateau du débat de "L'Info du Vrai" Crédit : Capture Canal +

18h22 - Après une courte présentation, Yves Calvi cède la parole pour un journal. Le journal télé est ainsi le premier sur la grille des 6 grandes chaînes historiques. Bien avant les 20 heures ou les JT de M6 et France 3.



18h21 - Un générique court et très "info". Le titre de l'émission se dessine dans des figures géométriques sur une musique qui n'aurait rien à envier aux 20 heures de TF1 ou France 2. Le plateau est moins grand que celui du Grand Journal. Une grande table triangulaire et des écrans. On sent la patte "chaîne d'info en continu".



18h20 - Bienvenue pour découvrir la nouvelle émission événement de Canal+, animée par Yves Calvi.