publié le 16/10/2017 à 10:59

C'est une annonce surprise. L'actrice Sophie Turner, célèbre pour son rôle de Sansa Stark dans Game of Thrones, s'est fiancée avec son petit-ami, le musicien Joe Jonas. La comédienne britannique l'a annoncé à ses fans sur Instagram dimanche 16 octobre, en postant une photo de sa bague de fiançailles. Le cliché était accompagné d'un message très simple : "I said yes", soit "J'ai dit oui". La comédienne et le musicien sont en couple depuis environ un an et s'affichent régulièrement ensemble dans les rues de Los Angeles.



Joe Jonas formait avec ses frères le groupe Jonas Brothers, qui a connu le succès au milieu des années 2000. Les frères de ce dernier, Nick et Kevin, ont été les premiers à féliciter les tourtereaux pour cette bonne nouvelle : "Ahh ! Félicitations à mon frère... Et à ma belle-sœur pour leur fiançailles. Je vous aime tellement tous les deux", a écrit Nick sur Instagram.

Aucune date n'a pour l'instant été annoncée pour le mariage : Sophie Turner risque d'être très occupée dans le prochains mois par le tournage de la huitième saison de Game of Thrones.

I said yes. Une publication partagée par Sophie Turner (@sophiet) le 15 Oct. 2017 à 10h39 PDT