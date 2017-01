Cristiano Ronaldo officialise son idylle avec Georgina Rodriguez

L'attaquant portugais a profité de la réception du Prix FIFA du meilleur joueur de l'année pour poser avec sa compagne de 21 ans.

Crédit : MICHAEL BUHOLZER / AFP Cristiano Ronaldo avec sa compagne Georgina Rodriguez et son fils Cristiano Ronaldo Jr le 9 janvier 2017 à Zurich

par Félix Roudaut publié le 10/01/2017 à 14:05

Le bonheur de Cristiano Ronaldo semble inébranlable. Pas même par les récentes accusations de fraudes fiscales portées à son encontre en marge du scandale des Football Leaks. Sacré Ballon d'or pour la quatrième fois en décembre 2016, la star madrilène a reçu, sans grande surprise, le Prix Fifa du joueur de l'année 2016, jeudi 5 janvier à Zurich (Suisse).



CR7 s'est prêté au jeu de la photo souvenir après la réception de son prix. Un cliché qui aurait pu passer inaperçu tant voir le Portugais trophée en main et sourire aux lèvres est devenu banal. Ce sont plutôt les proches posant à ses côtés qui ont créé l’événement.



En effet, à deux pas du Madrilène et de son fils Cristiano Ronaldo Jr., se glisse une jolie brune en robe de soirée. Il s'agit de Georgina Rodriguez, révèle Paris-Match. Si la belle Espagnole de 21 ans avait déjà été aperçue avec son petit ami lors d'une virée à Disneyland Paris, c'est la première fois que celle que le Daily Mail présente comme une vendeuse chez Gucci est conviée à un événement officiel. Signe que la relation passe à la vitesse supérieure.