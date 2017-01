Elsa Zylberstein est l'invitée de Stéphane Bern dans A La Bonne Heure

Elsa Zylberstein est à l'affiche du film "Un sac de billes", réalisé par le québecois Christian Duguay et en salle le 18 janvier prochain. La comédienne est l'invitée de Stéphane Bern le mardi 10 janvier 2017.

par Germain Sastre publié le 10/01/2017 à 10:08

Deux ans après Belle et Sébastien : l'aventure continue, Christian Duguay revient avec Un sac de billes avec Patrick Bruel, Elsa Zylberstein, Bernard Campan et Christian Clavier. Il s'agit de la seconde adaptation du livre de Joseph Joffo, paru en 1973. Le réalisateur québecois succède ainsi à Jacques Doillon, dont le long métrage date de 1975. Le film avait connu un succès certain à l'époque avec plus d'un million d'entrées en salles.

"Un sac de billes" de Christian Duguay

L'histoire : Dans la France occupée, Maurice et Joseph, deux jeunes frères juifs livrés à eux-mêmes, font preuve d’une incroyable dose de malice, de courage et d’ingéniosité pour échapper à l’invasion ennemie et tenter de réunir leur famille à nouveau.

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Joëlle Goron, Eric Dussart, Régis Maihlot et Patrice Carmouze.

Régis Mailhot en spectacle

Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons. Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir… Il est temps de prendre du recul. Découvrez un "citoyen" qui a pris le "Parti d’en rire". Régis Mailhot est actuellement en tournée dans toute la France.

"Citoyen", le nouveau spectacle de Régis Mailhot

