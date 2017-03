publié le 26/03/2017 à 05:16

Ils sont venus nombreux samedi 25 mars, au Hall of Liberty à Los Angeles. Des admirateurs et vedettes sont venus honorer la mémoire des deux actrices Carrie Fisher et Debbie Reynolds. L'hommage a été retransmis sur le site officiel de Debbie Reynolds. La cérémonie a démarré aux alentours de 13 heures, heure locale, au cimetière de Forest Lawn où sont enterrées côte à côte les deux actrices. C'est Todd Fisher, le frère de Carrie et le fils de Debbie Reynolds qui a organisé cette cérémonie. Ami proche de Carrie Fisher, le chanteur James Blunt était présent et a écrit une chanson spécialement pour cette cérémonie.



Au cours de cet hommage, une collection d'accessoires des films que Debbie Reynolds avait conservé tout au long de sa carrière a été présentée au public. L'actrice est devenue une véritable icône du cinéma américain grâce à son rôle dans la comédie musicale Chantons sous la pluie, sorti en 1952.

La musique de John Williams a accompagné la cérémonie. Ce compositeur est à l'origine de la célèbre bande son de la première trilogie Star Wars, dans laquelle Carrie Fisher interprétait la célèbre princesse Leia. Carrie Fisher est décédée d'une crise cardiaque le 27 décembre dernier. Effondrée par le décès de sa fille, Debbie Reynolds avait été hospitalisée le lendemain avant de s'éteindre à son tour, le 28 décembre. En janvier, une commémoration privée avait eu lieu, en présence notamment des actrices Meryl Streep et Tracey Ullman.