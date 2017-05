publié le 20/05/2017 à 20:47

Wind River. C'est le nom du long-métrage signé du réalisateur américain Taylor Sheridan (Sicario, Sons of Anarchy) sélectionné dans la section Un certain regard. Les deux acteurs américains, Jeremy Renner et Elizabeth Olsen y jouent tous les deux.



Alors que le film a été présenté dans le cadre de cette 70e édition du Festival de Cannes, samedi 20 mai, les deux acteurs étaient d'une excellente humeur pour le photocall. La petite-soeur d'Ashley et Mary-Kate Olsen est arrivée sur la Croisette vêtue d'une magnifique robe signée du créateur Marc Jacobs, dévoilant avec subtilité ses longues jambes.

Jeremy Renner et Elizabeth Olsen ont déjà tourné ensemble dans Avengers. Il a incarné Œil-de-faucon tandis que la jeune femme est la Sorcière rouge depuis The Avengers 2. Les deux acteurs n'ont pas manqué d'afficher une certaine complicité pendant cette séance photo très réussie.