Décès de l'auteur et compositeur Pierre Barouh

L'auteur et compositeur Pierre Barouh est décédé mercredi 28 décembre à 82 ans à la suite d'un infarctus. Il a signé des paroles de chanson fredonnées par des générations de Français. Hospitalisé depuis cinq jours, il est décédé mercredi après-midi "à l'hôpital Cochin à Paris" a précisé son épouse Atsuko Ushioda.



Un homme et une femme, chanson du célèbre film de Claude Lelouch dont il est le parolier et l'interprète avec Nicole Croisille, sur une musique de Francis Lai, reste comme l'un des monuments de la carrière de cet artiste éclectique et curieux. "C'est, je crois, la première fois qu'on utilisait la chanson comme ça dans le cinéma, qu'on tressait de la sorte ces deux modes d'expression populaire", se souvenait-il le mois dernier. Pierre Barouh a aussi écrit d'autres paroles restées dans les mémoires, comme La bicyclette, interprétée par Yves Montand.

> Nicole Croisille et Pierre Barouh "Un homme et une femme" (live officiel) | Archive INA

Loin de se contenter d'écrire des chansons - il a enregistré une demi-douzaine d'albums sous son nom -, Pierre Barouh a également créé en 1966 Saravah, son label découvreur de talents. Parmi eux, de grands artistes français comme Jacques Higelin, Brigitte Fontaine et Jean-Roger Caussimon, mais également étrangers comme le Bénino-Togolais Alfred Panou, précurseur du slam dans le paysage hexagonal.

Des hommages à un grand monsieur de la chanson

Les hommages se succèdent sur Twitter depuis l'annonce de sa mort. Claude Lelouch a souligné pour sa part que Pierre Barouh était "la seule personne dont j'ai écouté les conseils". Johnny Hallyday a posté une vidéo accompagnée du message "Que de bons souvenirs avec toi. Au revoir Pierre". La chanteuse belge Maurane a également rendu hommage à celui qui était son premier producteur.

Pierre Barouh avait participé le 20 novembre au concert organisé à Paris pour fêter les 50 ans de son label Saravah. Son dernier moment sur scène.