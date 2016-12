Michèle Morgan "était au dessus de tout le monde", se souvient Claude Lelouch

Ému, le réalisateur a réagi au micro de RTL après avoir appris le décès de la comédienne à 96 ans.

> Claude Lelouch réagit à la mort de Michèle Morgan Crédit Image : GILLES LEIMDORFER / AFP Crédit Média : Florence Cohen

par Florence Cohen , Clarisse Martin publié le 20/12/2016 à 18:49

13 Partages FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

"Dans sa 97e année, les plus beaux yeux du cinéma se sont fermés définitivement ce matin, le mardi 20 décembre", a annoncé la famille de la star dans un communiqué, ce mardi 20 décembre. Au micro de RTL, le réalisateur Claude Lelouch a donné son sentiment. Il est le dernier réalisateur à avoir fait tourner la comédienne, en 1975 pour le film Le Chat et la souris.



"C'était un grand bonheur pour moi car elle avait bercé mon enfance, mon adolescence", confie-t-il. "On ne mesurera jamais à quel point elle a survolé le cinéma français", explique le réalisateur. "Elle était au-dessus de tout le monde, elle était la femme qu'on avait tous envie de serrer dans nos bras". Claude Lelouch avait assisté au 90e anniversaire de la star, et avait depuis régulièrement de ses nouvelles au téléphone.



"Aujourd'hui, on perd un monument du cinéma français", déplore-t-il, évoquant sa passion pour le cinéma d'aujourd'hui. "Je crois qu'elle a vécu une grande passion pour le cinéma en général", conclut l'homme, qui regrette que l'actrice ait été plus mise en avant pour "son élégance que son talent". Michèle Morgan était devenue célèbre à la fin des années 1930, avec le film Le Quai des brumes, de Marcel Carné.