publié le 18/05/2017 à 19:47

La 88e cérémonie Miss France a enfin son lieu de cérémonie. Le comité Miss France a choisi la ville de Châteauroux dans la région Centre-Val de Loire, après Lille en 2015 et Montpellier en 2016, comme l'a confirmé TF1. La soirée devrait se dérouler le 16 décembre prochain et sera diffusée en direct sur la première chaîne, comme les précédentes élections de Miss France. Châteauroux a donc sept mois pour se préparer à recevoir le concours de beauté préféré des Français. La soirée aura lieu dans la salle du Mach 36 de la ville.



Selon France Bleu Berry, deux représentants du comité Miss France, le bras droit de Sylvie Tellier, directrice de la société Miss France et un représentant de la société Endemol qui produit l'émission Miss France, sont venus en repérage dans la ville de Châteauroux le 5 mai dernier.

Une expérience unique

"Je me réjouis d’avance de découvrir prochainement nos futures ambassadrices et de les voir évoluer tout au long de cette expérience unique", a expliqué Sylvie Tellier dans le communiqué de presse de TF1. Les prétendantes à la succession d'Alicia Aylies, Miss France 2017, auront deux semaines pour se préparer à la grande soirée sur TF1 et découvrir Châteauroux.

Avant l'élection, les Miss effectueront un voyage en Californie qui sera l'occasion d'effectuer plusieurs shootings et de tourner des séquences vidéos. Le rêve américain avant la couronne.