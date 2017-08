David Hasselhoff souhaite un retour "sérieux" de la série "K2000"

publié le 11/08/2017 à 13:20

Les années 1980 ont la côte. Le retour d'Alerte à Malibu dans le film Baywatch en juin dernier a donné l'envie à David Hasselhoff de voir revenir une autre de ses séries cultes, K2000. Dans une interview à The Hollywood Reporter, l'acteur a confié son désir de reprendre le rôle de Michael Knight, le célèbre aventurier au service de la Fondation pour la loi et le gouvernement.



Idéalement, David Hasselhoff aimerait que cette nouvelle version soit réalisée par James Gunn, qui a notamment tourné Les Gardiens de la Galaxie 1 et 2 et que ce soit un projet "sérieux" : "Si cela se fait, je ne veux pas que cela soit parodique comme Baywatch ou 21 Jump Street. Il faut respecter les fans".

Diffusée de 1982 à 1986, K2000 a connu un succès mondial et a propulsé David Hasselhoff au rend de star planétaire. Quelques adaptations ont été tentées au fil des années, en 1991, 1994 et 2008, mais elles n'ont jamais connu le succès de la série originelle.