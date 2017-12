publié le 12/12/2017 à 16:08

La grande finale de Danse avec les stars aura lieu ce mercredi 13 décembre, exceptionnellement. Un dixième prime time qui viendra clore une huitième saison du concours de danse qui aura vu encore une fois les candidats et candidates s'affronter mais surtout progresser de semaine en semaine.



Si Élodie Gossuin en est l'exemple même, avec une arrivée en demi-finale surprenante, la qualification de Tatiana Silva en est l'illustration. La miss météo des weekends de TF1 a été parmi les bons élèves de cette promotion, et surtout a montré une belle capacité de rebond.

Surclassée lors de plusieurs prime par une Joy Esther étincelante, Tatiana Silva a néanmoins eu plusieurs occasions de montrer sa qualité, y compris lors du prime qui avait vu son partenaire Christophe Licata déclarer forfait à deux heures du direct. Elle a donc eu à remonter la pente et relever des défis à plusieurs reprises.

Constamment sur la pente ascendante

À chaque fois, Tatiana Silva est revenue après une semaine intense de travail et une remise en cause en compagnie de Christophe Licata, l'un des danseurs les plus talentueux et les plus pédagogues de la troupe. Elle a surtout su passer à travers les mailles des votes et ainsi à la fois plaire au public et hausser son niveau pour satisfaire les juges.



Elle a ainsi gagné son duel à distance avec Joy Esther, éliminée quant à elle par le public, qui a préféré Élodie Gossuin. L'ancienne Miss Belgique et concurrente de Koh-Lanta est la seule rescapée des candidates, et est allée chercher sa qualification en démontrant sur les deux derniers prime de la grâce et une technique impeccable.



Elle avait mis le feu dès le début du concours avec une danse endiablé sur Déjà vu de Beyoncé. Ensuite, de jive en rumba, de salsa en foxtrot, ses pas étaient de plus en plus justes, ses interprétations précises et sa coordination ciselée. En parallèle, les fans se sont attachés à Tatiana Silva, dont l'histoire familiale avait ému le public.



Les deux facteurs cumulés font d'elle une concurrente qui arrivera sans pression en finale afin de donner le meilleur d'elle-même. Et c'est sans doute dans ce genre de configuration qu'une surprise est possible.