publié le 13/12/2017 à 16:32

Il n’etait connu que d’une poignée de fans de la série Clem au début de l’aventure Danse avec les stars, il la termine en révélation d’une saison qui aura vu Agustin Galiana éclabousser certains prime de sa classe. L’Espagnol, au physique naturellement adapté à la danse, a formé avec Candice Pascal un couple de feu.



Paso doble, cha-cha-cha ou danse contemporaine, le comédien a montré une polyvalence remarquable tout au long des 9 prime time qui l’ont amené à une place en finale largement méritée.

D'autant qu’en étant performant dès le début de la compétition, il s’exposait de fait à des creux qui mettent à rude épreuve la capacité de rebond d’un candidat ou d’une candidate.

À chaque fois, en s’appuyant sur une impeccable partenaire et surtout en appliquant à la lettre les conseils des juges, Agustin Galiana n’a jamais déçu profondément. Il a d’ailleurs eu droit au premier "10" décerné par Chris Marques cette année, après un paso doble brillant et volcanique.



Petit plus jamais négligeable, Agustin Galiana a aussi fait frémir les gazettes en étant très proche de Candice Pascal, lui arrachant même un baiser fougueux à la fin d’une danse. De quoi susciter la curiosité autour de lui et en faire un chouchou du public. Ce dernier étant le seul apte à élire le vainqueur de Danse avec les stars.