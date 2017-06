Daniel Day-Lewis met un terme à sa carrière d'acteur

publié le 21/06/2017 à 10:28

Une légende se retire de la scène. Le comédien britannique Daniel Day-Lewis a décidé de mettre un terme à sa carrière, comme le rapporte Variety mardi 20 juin. Sa porte-parole Leslee Dart a déclaré dans un communiqué que Daniel Day-Lewis "est immensément reconnaissant envers tous ses collaborateurs et le public depuis tant d'années. Il s'agit d'une décision personnelle et ni lui, ni ses représentants ne feront de commentaires".



Daniel Day-Lewis est un comédien acclamé par le public et la critique et le seul à avoir obtenu trois Oscars du meilleur acteur dans un rôle principal. Une première fois pour My Left Foot en 1990, puis pour There Will Be Blood en 2008 et enfin pour Lincoln en 2012. Réputé pour son exigence et ses rares apparitions à l'écran, Daniel Day-Lewis est un adepte de la "method", qui prône une immersion maximale pour la préparation des personnages. Il avait débuté au théâtre dans les années 1970 et avait quitté les plateaux une première fois à la fin des années 1990, avant d'y revenir en 2002 pour Gangs of New York, poussé par Leonardo DiCaprio.

Daniel Day-Lewis est marié depuis vingt ans avec l'auteure et réalisatrice Rebecca Miller, fille du dramaturge Arthur Miller. Il est père de trois enfants, dont un fils qu'il a eu avec Isabelle Adjani, Gabriel-Kane Day-Lewis, aujourd'hui âgé de 22 ans.