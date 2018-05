publié le 17/05/2018 à 18:01

Jeudi 17 mai 2018, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau du Grand Studio RTL.





Une Grosse Tête brésilienne qui contrairement à Neymar, tient toute la saison sans se blesser : Cristina Cordula.

Une Grosse Tête déçu que l’OM ait perdu mais quand même avec un petit sourire en coin qui vient du PSG : Florian Gazan.

Une Grosse Tête dont l’analyse du match d’hier se limite à : la paella est plus forte que la bouillabaisse : Bernard Mabille.



Une Grosse Tête qui est plus rock que foot, plus concert que match et plus backstage que vestiaire : Philippe Manœuvre.



Une Grosse Tête qui préfère regarder le foot à la télé parce que dans les tribunes il voit juste le dos du supporter qui est devant lui : Jean Benguigui.



Une Grosse Tête dont le joueur préféré à l’OM est Pamela Anderson : Elie Semoun.

