publié le 16/05/2018 à 12:08

Mardi 15 mai 2018, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau du Grand Studio RTL.



Une Grosse Tête dont on se demande si au théâtre, elle n’a pas pris trop souvent les trois coups sur la tête : Chantal Ladesou.

Une Grosse Tête pour qui la nuit tous les chats sont belges : Philippe Geluck.

Une Grosse Tête qui n’a jamais attendu le mois de mai pour faire ce qu’il lui plaisait : Pierre Benichou.



Une Grosse Tête qui est comme la NASA, elle cherche toujours plus loin : Caroline Diament.



Une Grosse Tête dont on se demande si ses connaissances ne sont pas proportionnelles à ce qu’il a bu : Jean-Jacques Peroni.



Une Grosse Tête qui travaille dans un cabinet pour faire de grosses commissions : Stéphane Plaza.

Jouez avec Les Grosses Têtes

Inscrivez-vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !



- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300€.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.



Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900.

Bonne chance à tous !