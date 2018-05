publié le 16/05/2018 à 18:10

Mercredi 16 mai 2018, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau du Grand Studio RTL.





Une Grosse Tête qui pensait vivre une finale de ligue des champions avec le PSG et qui se retrouve avec une finale de Ligue Europa avec Marseille : Florian Gazan.

Une Grosse Tête qui contrairement aux footballeurs, ne risque un claquage que quand elle cherche une bonne réponse : Chantal Ladesou.

Une Grosse Tête qu’il faudrait ligoter sur une chaise devant la télé pour qu’il regarde le match de ce soir : Jean-Jacques Peroni.



Une Grosse Tête qui se maintient en ligue 2 avec Orléans et en ligue 1 avec RTL : Pierre Bouby.



Une Grosse Tête qui est comme l’OM, faut le supporter : Pierre Benichou.



Une Grosse Tête qui a dit : « On me reproche souvent de ne pas bien connaitre les joueurs de foot, or c’est faux ! Je peux en citer des tas : Le 4, le 6, le 2 et le 3… le 9, le 5… le 10 ! : Philippe Geluck.

