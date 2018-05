publié le 09/05/2018 à 18:00

Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes du jour.



Une Grosse Tête passionnée par l’opéra mais qui ne prend jamais de grands airs : Roselyne Bachelot.



Une Grosse Tête qui a inspiré les IPhone étanches chez Apple : Isabelle Mergault.



Une Grosse Tête qui nous vient du Mans et a prouvé qu’il avait une intelligence au-dessus de la Mayenne : Steevy Boulay.



Une Grosse Tête qui, comme tous les 8 mai a regardé hier « papy fait de la résistance » sous l’Arc de Triomphe : Gérard Jugnot.



Une Grosse Tête qui sera Lyonnais mercredi prochain mais pour aller encourager Marseille : Titoff.



Une Grosse Tête qui refuse d’aller à Cannes pour ne pas faire d’ombre aux autres stars : Pierre Bénichou.

Gérard Jugnot

Venez jouer avec les Grosses Têtes !

Inscrivez-vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !

- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300€.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.



Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900.

Bonne chance !