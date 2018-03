Info RTL: Robert Ménard quitte le plateau de Thierry Ardisson

publié le 26/11/2016 à 17:38

C'est un homme en noir classy d'humeur badine qui a franchi les portes du studio 4 de RTL. Café dans une main, paquet de cigarettes dans l'autre, il raconte sa petite mésaventure de la veille. Lors de l'enregistrement de Salut les terriens ! Robert Ménard, maire de Béziers et connu pour son positionnement populiste, a fort peu apprécié l'humour de Tom Villa, chroniqueur de l'émission, qui s'est adressé à lui au moyen d'une missive remplie de missiles: Robert, toi le maire de Béziers, tu nous a bien...prouvé que dans la vie il faut toujours croire en ses rêves... Qui d'autre aurait repris cette ville de ... 75 000 habitants. Un jour toi aussi tu seras connu dans l'univers comme le cher Adolf...Sax. A cette évocation, l'élu s'est levé. Allez, ça suffit je m'en vais, a-t-il lancé. Thierry Ardisson, après avoir tenté de le retenir, s'est vu tout simplement rétorquer: Va te faire foutre.



Mais il en faut beaucoup plus pour impressionner celui qui a déjà reçu Gorbatchev, Salman Ruschdie ou Taslima Nasreen. Dans On refait la télé, retour sur le parcours d'un héros cathodique au destin romanesque. Ses relations avec Cyril Hanouna, Stéphane Guillon, mais également son nouveau livre Les fantômes des Tuileries, un récit édifiant, passionnant, divertissant sur ces dauphins qui auraient dû se retrouver sur le trône de France.

Le Roi du marketing, c'est lui. La fameuse mode du mannequin challenge, une invention de Thierry Ardisson. Souvenez-vous du célèbre On ne bouge pas pendant le jingle dans Tout le monde en parle. Rien que pour vous, Thierry Ardisson orchestre un mannequin challenge à RTL (voir la video).

