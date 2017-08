publié le 23/08/2017 à 05:14

Un million de dollars. C'est la somme offerte par Amal et George Clooney, par le biais de leur fondation au Southern Poverty Law Center - organisation luttant contre la haine aux États-Unis et qui traque les mouvements extrémistes -, pour lutter contre "la haine". Le couple vedette d'Hollywood, très engagé dans les questions de société, a tenu à réagir aux récentes manifestations qui divisent les Américains, quelques jours après les événements de Charlottesville.



Si les dons aux associations antiracistes ont augmenté depuis les récents heurts en Virginie, le couple Clooney compte bien participer au mouvement d'apaisement. "Ce qui s'est passé à Charlottesville et ce qui se passe dans les communautés à travers le pays requiert notre engagement collectif pour se dresser face à la haine", ont expliqué les époux stars dans un communiqué, avant d'ajouter : "nous sommes fiers de soutenir le Southern Poverty Law Center dans ses efforts pour endiguer l'extrémisme violent aux États-Unis".

Il n'est pas rare qu'Amal et Georges Clooney s'engagent pour des causes qui leur sont chères. Début août, le couple avait notamment offert plus de 2 millions de dollars pour l'éducation d'enfants syriens réfugiés au Liban. Et c'est par le biais de leur organisation, la Fondation For Justice, que les Clooney prennent position. "Nous sommes profondément reconnaissants envers la fondation Clooney pour se tenir à nos côtés à ce moment crique du combat de notre pays contre la haine", a confié Richard Cohen, le président du Southern Powerty Law Center.