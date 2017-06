Amal et George Clooney sont parents pour la première fois

publié le 06/06/2017 à 19:59

Après neuf mois d'attente, l'heureux événement est enfin arrivé. George Clooney et son épouse Amal sont enfin parents. Le couple le plus glamour de Hollywood affolait la chronique et les paparazzi depuis plusieurs mois avec l'annonce de la grossesse d'Amal. Celle-ci a accouché mardi 6 juin à Londres donnant effectivement naissance à des jumeaux, comme l'avait annoncé l'AFP quelques mois plus tôt.



Selon un représentant de George Clooney, les deux nourrissons seraient une fille et un garçon. Leurs prénoms ont d'ores et déjà été dévoilés : la petite fille s'appelle Ella et son frère Alexander. Ce sont les premiers enfants du couple, qui s'est marié en septembre 2014.

Selon l'agent, la jeune maman et les deux enfants sont "très heureux et en bonne santé". Il aurait également ajouté dans un communiqué : "George est sur un petit nuage et devrait redescendre dans les jours à venir". Étant enfin papa à 56 ans, nul doute que l'acteur est aujourd'hui aux anges.