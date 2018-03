et La rédaction numérique de RTL

publié le 21/03/2018 à 20:43

Sandrine Quétier a quitté le confort des plateaux ouatés de TF1 pour l'ambiance électrique des plateaux de tournage. L'ancienne animatrice de Ninja Warriors, MasterChef et Danse avec les Stars a mis un terme au contrat qui la liait avec la chaîne publique en décembre 2017 pour un rôle secondaire dans le téléfilm Commissaire Magéllan, diffusée sur France 3.



"Ma nouvelle vie est plutôt sympa puisque je suis partie parce que j'avais envie, entre autre, de faire de la fiction et que j'ai eu cette grande chance, par un concours de circonstance heureux, d'être sur un casting et de décrocher le rôle", se réjouit l'ancienne animatrice au micro de Marc-Olivier Fogiel, mercredi 21 mars.

Sandrine Quétier n'a jamais caché ses envies d'ailleurs à TF1. "Je ne suis pas partie parce que j'étais mal sur TF1, juste parce qu'à 47 ans, j'ai envie de tenter autre chose", lance la quadragénaire, qui ne ferme d'ailleurs pas la porte à un retour sur le petit écran. Devant la détermination de la Parisienne, la chaîne privée n'a pas essayé de la retenir.

"Ma priorité aujourd'hui, c'est vraiment de faire de la comédie", lance Sandrine Quétier, qui dément toute rumeur de rapprochement avec France 2. Elle se laisse jusqu'au mois de septembre-décembre prochaine pour tenter de percer dans le cinéma. En attendant, Sandrine Quétier "s'éclate".