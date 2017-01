D'après les premiers éléments de l'enquête, le restaurateur se serait suicidé.

cauchemar en cuisine

par Eléanor Douet publié le 04/01/2017 à 05:28

Un restaurateur, qui avait participé à l'émission de M6 Cauchemar en Cuisine en février dernier, a été retrouvé mort dans son établissement, mardi 3 janvier, rapporte Loractu. Le corps sans vie de Jean-Michel Rétif, gérant du restaurant "Au coin du feu" à Vandœuvre-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle) a été découvert dans la matinée dans la réserve à l’arrière de l’établissement. L'hypothèse d'un suicide est privilégiée par les enquêteurs, alors qu'une lettre aurait été retrouvée près de la victime. Pour le moment, aucun lien entre l'activité de Jean-Michel Rétif et son décès n'est établi. Après le suicide de Jean-Pierre, candidat de L'Amour est dans le pré en décembre, c'est la seconde disparition en moins d'un mois d'un candidat de téléréalité de M6.



Jean-Michel Rétif avait participé en février dernier à l’émission animée par le cuisinier Philippe Etchebest. Ce dernier avait fait appel à M6 pour sauver son établissement. Malgré un début du tournage difficile, le restaurateur avait accepté de suivre les conseils du chef cuisinier.



"On m’interroge souvent pour savoir pourquoi j’ai demandé à faire venir Philippe Etchebest. Sans lui, c’est simple, le restaurant aurait fermé. On a pris une claque, on s’est tous remis en question et ça nous a donné un second souffle", avait expliqué à l’époque Jean-Michel Rétif.