"On n'est pas couché" : Mélenchon, Arthaud... Les invités de Laurent Ruquier

publié le 11/03/2017 à 14:00

Une fois n'est pas coutume, l'émission du samedi 11 mars de Laurent Ruquier sera en partie dédiée à l'élection présidentielle. Après Benoît Hamon, samedi 4 mars, c'est donc à une autre personnalité politique de prendre place face à Yann Moix et Vanessa Burggraf : Jean-Luc Mélenchon. Le candidat de la France insoumise, crédité de 12% d'intention de vote, a bien l'intention de peser sur le scrutin des mois d'avril et mai prochains.



L'eurodéputé aura l'occasion d'évoquer les parrainages dont il dispose et qui sont à déposer avant le vendredi 17 mars prochain. Pour le moment, Jean-Luc Mélenchon en disposerait de 432 validés par le Conseil constitutionnel, même s'il peut compter sur le soutien d'une partie du camp écologiste.

Toujours dans le domaine politique, le talk-show de Laurent Ruquier accueillera aussi Nathalie Arthaud, candidate de Lutte ouvrière à l'élection présidentielle de 2012. Du côté de la culture, Samuel Doux viendra évoquer le livre L’éternité de Xavier Dupont de Ligonnès, quand Anne Nivat et Jean-Jacques Bourdin parleront d'une autre œuvre littéraire : Dans quelle France on vit. Enfin, Albin de la Simone se livra sur l’album L’un de nous.