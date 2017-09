Blade Runner 2049 Movie Clip - Bigger Than You (2017) | Movieclips Trailers

publié le 12/09/2017 à 14:26

Préparez-vous à un voyage dans l'un des univers les plus emblématiques de la science-fiction. Le 4 octobre sortira Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve, le reboot du film culte de Ridley Scott sorti en 1982 avec Harrison Ford. Blade Runner 2049 se situe 30 ans après les événements du film de Ridley Scott. Harrison Ford reprend son rôle de Rick Deckard, un Blade Runner chargé de chasser et d'éliminer les "replicants", les robots aux apparences humaines en situation irrégulière dans ce monde futuriste.



Dans ce premier extrait dévoilé, on plonge dans l'enquête de l'Officier K, incarné par Ryan Gosling, qui recherche Rick Deckard. L'Officier K pénètre alors dans une usine insalubre où sont exploités des enfants aux crânes rasés. Le jeune inspecteur du LAPD rencontre alors "leur maître" incarné par Lennie James de The Walking Dead (Morgan Jones).

L'Officier K cherche des informations, probablement pour le mener à Rick Deckard. Ce dernier est en effet la clef pour l'enquête du policier, qui se retrouve pourchassé par ses supérieurs après avoir découvert un secret qui pourrait changer le monde.