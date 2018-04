publié le 25/04/2018 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes



Une Grosse Tête qui n’est pas prête de vendre le port de La Rochelle à Vincent Bolloré.

…Valérie Mairesse



Une Grosse Tête à la voix tellement sensuelle qu’il n’y a pas que les oreilles qui se tendent quand elle parle.

… Marcela Iacub

Une Grosse Tête qui prend moins la mer mais qui continue à tempêter en studio.

… Olivier de Kersauson

Une Grosse Tête qui lutte contre le bourdon en faisant mouche.

… Laurent Baffie



Une Grosse Tête qui brille par sa culture et par son crâne.

…Jean Benguigui



Une Grosse Tête à cause de qui dans les ascenseurs de la station il y a marqué « 8 personnes maximum ou un seul Bernard Mabille ».

…Bernard Mabille

Bernard Mabille dans Les Grosses Têtes Crédit : SIPA Presse pour RTL

