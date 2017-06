Audrey Lamy et Arié Elmaleh dans A La Bonne Heure

publié le 27/06/2017 à 12:30

Le 5 juillet prochain, le troisième épisode de la saga Moi, moche et méchant sortira au cinéma. Dans ce nouveau volet, Gru (Gad Elmaleh) et Lucy (Audrey Lamy) sont de retour pour affronter un nouvel ennemi. C'est sans compter l'aide d'un nouveau venu, Dru (Arié Elmaleh), le frère jumeau de notre héros, enlevé à la naissance. Le tout premier film de la saga a enregistré 543 millions d'euros au box-office international. Le second opus pour sa part a totalisé plus de 970 millions d'euros.

"Moi, moche et méchant 3", au cinéma le 5 juillet

L'histoire : Dans ce troisième volet, Balthazar Bratt, un ancien enfant star reste obnubilé par le rôle qu'il a interprété dans les années 80. Il va devenir l'ennemi juré de Gru.

Découvrez la bande-annonce du film :

> "Moi, moche et méchant 3" - Bande-annonce

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Cyprien Cini, Eric Dussart et Régis Mailhot et Patrice Carmouze.

Régis Mailhot en spectacle

Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons. Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir… Il est temps de prendre du recul. Découvrez un "citoyen" qui a pris le "Parti d’en rire". Régis Mailhot est actuellement en tournée dans toute la France.



IMPORTANT : le spectacle de Régis Mailhot initialement prévu le 19 mai au Splendid de Lille dans le cadre du festival Rire en mai est reporté au 9 décembre. Les places achetées pour le 19 mai restent valables.



"Citoyen", le nouveau spectacle de Régis Mailhot

