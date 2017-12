publié le 08/12/2017 à 09:36

Beau démarrage pour la nouvelle série de TF1. La première chaîne a diffusé l'épisode pilote de sa série Liar : la nuit du mensonge jeudi 7 décembre en prime time, fédérant 3,9 millions de téléspectateurs, soit 16% du public.



De son côté, France 2 a proposé le documentaire Johnny Hallyday : La France Rock'n'roll, la plaçant en deuxième position des audiences avec 3,5 millions de curieux, soit 14,8% du public. Même programme sur C8 avec le documentaire Au revoir Johnny Hallyday, mais la chaîne n'a convaincu que 498.000 téléspectateurs (2,2% du public).

France 3 et M6 ont passé la soirée au coude à coude : la troisième chaîne a proposé Les saveurs du palais, avec Catherine Frot et Jean d'Ormesson. 2,3 millions de personnes s'en sont délectés, soit 9,5% du public. La Six a, elle, diffusé La France a un incroyable talent, fédérant 2,3 millions de téléspectateurs pour une part de marché de 10,7%.



Enfin, côté TNT, on note que seule W9 s'est hissée bien au dessus du million avec la diffusion du match de l'Europa League opposant Marseille à Salzbourg : 1,6 millions de téléspectateurs ont profité de la rencontre, 6,9% du public.