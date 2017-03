publié le 31/03/2017 à 09:27

Nouveau carton d'audiences pour la série policière de TF1. Section de recherches s'impose une fois de plus, en rassemblant plus de 6,3 millions de fidèles, soit 26,2% de part d'audience. Si ce programme français en est déjà à sa onzième saison, elle continue d'attirer autant de fidèles. D'ailleurs, la fiction se terminera mi-avril sur TF1.



Loin derrière, on retrouve M6 et une autre série, Scorpion. Un programme qui totalise 11% de part d'audience, soit plus de 2,6 millions de téléspectateurs. L'épisode 9 de la saison 3, baptisé Le Dossier Véronica, a permis à la série américaine de maintenir son audience.

Arrive ensuite le magazine proposé par France 2, L'Angle éco, intitulé Faut-il fermer les frontières pour sauver nos emplois ? Un programme d'économie a rassemblé 9,4% de part d'audience, soit plus de 1,9 million de téléspectateurs.