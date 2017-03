publié le 22/03/2017 à 20:52

Nouveau rebondissement dans l'affaire Fillon. La justice enquête désormais sur des soupçons d’escroquerie aggravée, faux et usages de faux. François Fillon, aurait aussi bénéficié d'un prêt de 30.000 euros de sa fille pour payer le solde de ses impôts fin 2016. François Hollande en appelle a la république exemplaire, le Parti socialiste lui demande de se retirer. Le candidat de la droite a réagi dans la foulée : "Les masques tombent, la machination est maintenant aux yeux de tous les Français. Ils veulent écarter le candidat de la droite." Est-il victime d'une machination politique ?



Sur les réseaux sociaux, les avis sont partagés. Certains y voient un coup d'État du Parti socialiste. Pour beaucoup, au contraire, plus François Fillon accuse l'État et le PS sans preuve, plus il aggrave la situation. Pour Jean-Claude Dassier, vice-président de Valeurs Actuelles, ces nouveaux éléments viennent polluer la campagne : "On pensait avant le débat du lundi (20 mars) sur TF1 qu'on était enfin entrés dans la campagne et qu'on allait parler des problèmes du pays... bah c'est encore raté parce que nous voilà repartis dans le feuilleton Fillon", s'agace-t-il.

On refait le monde avec :

- Anne Rosencher, la directrice adjointe de la rédaction de L'Express

- Yvan Levaï, journaliste

- Jean-Claude Dassiier, le vice-président de Valeurs Actuelles

- Denis Tillinac, écrivain