Crédit : © CBS Broadcasting Inc. / Richard Cartwright/CBS

publié le 13/07/2017 à 09:28

La nouvelle série diffusée par TF1, Ransom, passionne les téléspectateurs. Mercredi 12 juillet, ils étaient 3,6 millions à suivre les négociations menées par Éric Beaumont et son équipe, s'imposant en tête du match des audiences. Ce score a permis à la première chaîne d'enregistrer 17,3% des parts d'audiences de la soirée. Cette série devance de peu la soirée 100 % humour animée par Jamel Debbouze sur M6, le Marrakech du Rire. Cette septième édition du fameux festival diffusée sur la sixième chaîne a séduit près de 3,4 millions de curieux, soit 19,2% de part de marché.



Non loin derrière, on retrouve un épisode de Boulevard du Palais qui a rassemblé 2,5 millions de fidèles. France 2, qui diffusait le programme, se positionne donc en troisième place du podium, enregistrant une part d'audiences de 12,2%. La seconde chaîne devance donc de loin Le Monde de Jamy spéciale vacances sur France 3, suivie par 1,7 million de curieux, soit 9,2 % de parts de marché. C'est finalement France 4 qui conclut ce match des audiences à la cinquième place, grâce à la diffusion du film Un Indien dans la ville, qui a passionné près d'1,2 million de cinéphiles. La chaîne enregistre ainsi 6% de parts de marché.