publié le 15/02/2018 à 09:53

Pour la Saint-Valentin, le duo de la série Lebowitz contre Lebowitz a fait un triomphe sur France 2. 3,3 millions de téléspectateurs ont regardé le premier épisode de la nouvelle saison de la série judiciaire portée par Clémentine Célarié et Caroline Anglade. À cette occasion, France 2 enregistre une part d'audience de 13,5%.



Vient ensuite Des racines et des ailes (France 3) consacré au Lot et la Dordogne avec 2,8 millions de téléspectateurs (12,7% de part d'audience). TF1 arrive en troisième position avec l'épisode Harem de la série Gone, qui a séduit 2,7 millions de téléspectateurs. La chaîne enregistre une part d'audience de 11,2%.

Top Chef de son côté a fait saliver 2,5 millions de téléspectateurs sur M6 (12,9%). Enfin, Joséphine Ange gardien sur TFX a rassemblé 876.000 téléspectateurs, pour une part d'audience de 3,8%.