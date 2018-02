publié le 14/02/2018 à 15:02

C'est l'amour fou devant le petit écran. Ce constat a été établi d'après une enquête du site de rencontres Élite Rencontre auprès de 1.300 Français pour connaître leur avis sur les couples de séries télé les plus romantiques. Parmi ces sondés, près de 40% se sentent inspirés par les histoires d'amour dans les fictions françaises et américaines.



Si 4 Français sur 5 apprécient regarder une série avec leur partenaire en amoureux, ils privilégient surtout les histoires d'amour tumultueuses (30%) et heureuses où les deux tourtereaux vivent ensemble le restant de leurs jours (28%). À travers les résultats de ce sondage, on remarque que les ménages français affectionnent particulièrement les séries télévisées d'il y a 20 ans à nos jours.

Que vous soyez en couple ou célibataire pour la Saint-Valentin, venez vérifier si votre duo favori figure parmi les dix couples de séries télé préférés des Français.