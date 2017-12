publié le 14/12/2017 à 09:43

Les candidats de Danse avec les stars ont réussi leur soirée. Les deux heures de la finale, remportée par Agustin Galiana et sa partenaire Candice Pascal, ont réuni 4 millions de téléspectateurs devant TF1. La chaîne enregistre une part d'audience de 18,8% à cette occasion.



Plus loin, la série On va s'aimer un peu beaucoup sur France 2 a rassemblé 2,8 millions de téléspectateurs, pour une part d'audience de 11,8%. En troisième position, le match Strasbourg-PSG sur France 3 a fait vibrer 2,1 millions de téléspectateurs. À cette occasion, la chaîne enregistre une part d'audience de 9,6%.

Sur France 5, le documentaire Diabète : la bombe à retardement a été regardé par 1,3 million de téléspectateurs, pour une part d'audience de 5,6%. Juste après, Nouvelle Star sur M6 a séduit 1,27 million de téléspectateurs (6,3% de part d'audience). Enfin, Conseil de famille de Costa-Gavras a été regardé par 1,2 million de téléspectateurs. La chaîne enregistre une part d'audience de 5,3%.