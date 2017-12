Johnny Hallyday et Michel Drucker dans l'émission "Champs Elysées"

publié le 07/12/2017 à 09:57

Actualité oblige, plusieurs chaînes ont bouleversé leurs grilles pour rendre hommage au taulier, Johnny Hallyday, parti dans la nuit du 5 au 6 décembre. Ainsi, TF1 arrive en tête des audiences avec un documentaire inédit, sobrement intitulé Johnny Hallyday. 3,1 millions de Français ont suivi le programme, ou 14,9% de part d’audience.



La première chaîne est talonnée de près par France 2, qui diffusait Johnny, 1943-2017, une émission spéciale présentée par un Michel Drucker au bord des larmes. 3,1 millions de fans étaient rassemblés devant leur poste, ou 14,4% de part de marché.

France 3 n’a pas modifié le programme annoncé, et a donc proposé aux spectateurs un nouveau numéro de son magazine, Des racines et des ailes. 2,7 millions d’amateurs étaient au rendez-vous, soit 12,2% de part d’audience.



La soirée cinéma d’Arte réalise aussi une jolie performance, puisque le film Une femme de ménage a rassemblé 1,6 million de cinéphiles, ou 6,7% de part d’audience.





Enfin, NT1 et la série Joséphine, ange gardien concluent ce classement. 1,2 million d’aficionados ont regardé les péripéties de Mimie Mathy, ou 5,1% de part de marché.