et Claire Gaveau

publié le 07/12/2017 à 08:49

Quelle cérémonie d'hommage pour Johnny Hallyday ? 24 heures après la mort du Taulier, les rumeurs sont nombreuses. Une hypothèse en particulier, la plus grandiose et spectaculaire, est actuellement envisagée.



Les autorités ainsi que sa famille réfléchissent à mettre en place la procession d'un véritable cortège funéraire qui partirait de la demeure familiale, à Marnes la Coquette, avant de prendre la direction de l'Arc de Triomphe et des Champs-Élysées. Un hommage musical pourrait alors être rendu place de la Concorde avant une cérémonie à l'église de la Madeleine.

Un hommage à la hauteur de Johnny Hallyday mais qui pose de nombreuses questions, notamment en matière de sécurité. Face à ce casse-tête, les autorités n'ont toujours rien arrêté officiellement. Pourtant, ces dernières savent gérer ce genre d'événement et de grands rassemblements. Mais contrairement à un 14 juillet ou à un 31 décembre, les autorités ne peuvent guère anticiper et doivent développer un dispositif en 48 heures. Un défi énorme face à la foule qui pourrait prendre place sur la célèbre avenue parisienne.



D'après les informations du Parisien, le dispositif pourrait être définitivement acté dans la matinée de ce jeudi 7 décembre. Une chose est sûre à l'heure actuelle, le couple présidentiel assistera bien à cette cérémonie.